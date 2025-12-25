- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
3 (75.00%)
損失トレード:
1 (25.00%)
ベストトレード:
12.54 USD
最悪のトレード:
-6.33 USD
総利益:
25.87 USD (2 584 pips)
総損失:
-6.33 USD (632 pips)
最大連続の勝ち:
2 (16.83 USD)
最大連続利益:
16.83 USD (2)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
21.18%
最大入金額:
7.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.09
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.09
期待されたペイオフ:
4.89 USD
平均利益:
8.62 USD
平均損失:
-6.33 USD
最大連続の負け:
1 (-6.33 USD)
最大連続損失:
-6.33 USD (1)
月間成長:
16.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.33 USD (5.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.03% (6.33 USD)
エクイティによる:
2.13% (2.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.54 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.83 USD
最大連続損失: -6.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
手动策略，轻仓交易
交流学习可以加微：jjj117118119
レビューなし
