- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
43 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
17.64 UST
最悪のトレード:
0.00 UST
総利益:
108.96 UST (8 878 pips)
総損失:
-3.36 UST
最大連続の勝ち:
43 (108.96 UST)
最大連続利益:
108.96 UST (43)
シャープレシオ:
0.92
取引アクティビティ:
98.06%
最大入金額:
100.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
293.33
長いトレード:
9 (20.93%)
短いトレード:
34 (79.07%)
プロフィットファクター:
32.43
期待されたペイオフ:
2.53 UST
平均利益:
2.53 UST
平均損失:
0.00 UST
最大連続の負け:
0 (0.00 UST)
最大連続損失:
0.00 UST (0)
月間成長:
35.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
0.36 UST (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
55.21% (12.67 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|8.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし