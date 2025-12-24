シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Anatoliy Trade Gold 4
Anatoliy Totovytskyy

Anatoliy Trade Gold 4

Anatoliy Totovytskyy
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 35%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
43 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
17.64 UST
最悪のトレード:
0.00 UST
総利益:
108.96 UST (8 878 pips)
総損失:
-3.36 UST
最大連続の勝ち:
43 (108.96 UST)
最大連続利益:
108.96 UST (43)
シャープレシオ:
0.92
取引アクティビティ:
98.06%
最大入金額:
100.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
293.33
長いトレード:
9 (20.93%)
短いトレード:
34 (79.07%)
プロフィットファクター:
32.43
期待されたペイオフ:
2.53 UST
平均利益:
2.53 UST
平均損失:
0.00 UST
最大連続の負け:
0 (0.00 UST)
最大連続損失:
0.00 UST (0)
月間成長:
35.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
0.36 UST (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
55.21% (12.67 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 8.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.64 UST
最悪のトレード: -0 UST
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +108.96 UST
最大連続損失: -0.00 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
レビューなし
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 88% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
