- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
7 (9.21%)
損失トレード:
69 (90.79%)
ベストトレード:
1.00 USD
最悪のトレード:
-2.39 USD
総利益:
1.59 USD (145 pips)
総損失:
-32.86 USD (1 256 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.23 USD)
最大連続利益:
1.00 USD (1)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
51 (67.11%)
短いトレード:
25 (32.89%)
プロフィットファクター:
0.05
期待されたペイオフ:
-0.41 USD
平均利益:
0.23 USD
平均損失:
-0.48 USD
最大連続の負け:
43 (-19.74 USD)
最大連続損失:
-19.74 USD (43)
月間成長:
-99.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.27 USD
最大の:
31.50 USD (115.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 43
最大連続利益: +0.23 USD
最大連続損失: -19.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradewillGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Good
