シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Acct Growth Managar
Didik Setiawan

Acct Growth Managar

Didik Setiawan
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -27%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
15 (24.19%)
損失トレード:
47 (75.81%)
ベストトレード:
112.71 USD
最悪のトレード:
-79.03 USD
総利益:
526.27 USD (258 485 pips)
総損失:
-906.93 USD (241 120 pips)
最大連続の勝ち:
3 (63.19 USD)
最大連続利益:
222.51 USD (2)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
198.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.83
長いトレード:
36 (58.06%)
短いトレード:
26 (41.94%)
プロフィットファクター:
0.58
期待されたペイオフ:
-6.14 USD
平均利益:
35.08 USD
平均損失:
-19.30 USD
最大連続の負け:
12 (-312.42 USD)
最大連続損失:
-312.42 USD (12)
月間成長:
-26.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
459.08 USD
最大の:
459.08 USD (77.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.21% (459.08 USD)
エクイティによる:
40.34% (147.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 18
GBPAUD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 5
XAUUSD 5
GBPJPY 4
EURUSD 3
ETHUSD 3
AUDUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 77
GBPAUD -252
AUDJPY -101
USDJPY -39
USTEC -58
XAUUSD 6
GBPJPY 117
EURUSD -26
ETHUSD -69
AUDUSD -26
EURJPY -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 18K
GBPAUD -1.8K
AUDJPY -933
USDJPY -321
USTEC -10K
XAUUSD 14K
GBPJPY 976
EURUSD -207
ETHUSD -2.3K
AUDUSD -143
EURJPY -111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +112.71 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +63.19 USD
最大連続損失: -312.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
レビューなし
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録