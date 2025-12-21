- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
821
利益トレード:
557 (67.84%)
損失トレード:
264 (32.16%)
ベストトレード:
40.54 USD
最悪のトレード:
-162.03 USD
総利益:
1 608.12 USD (114 823 pips)
総損失:
-1 541.51 USD (148 560 pips)
最大連続の勝ち:
11 (68.17 USD)
最大連続利益:
114.73 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
31.59%
最大入金額:
11.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
370 (45.07%)
短いトレード:
451 (54.93%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
2.89 USD
平均損失:
-5.84 USD
最大連続の負け:
40 (-508.19 USD)
最大連続損失:
-508.19 USD (40)
月間成長:
7.57%
年間予想:
91.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
537.12 USD
最大の:
541.22 USD (53.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.90% (541.22 USD)
エクイティによる:
12.70% (262.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|819
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|229
|XAUUSD
|-163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.54 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 40
最大連続利益: +68.17 USD
最大連続損失: -508.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 84
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
|
XM.COM-Real 7
|0.47 × 19
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
