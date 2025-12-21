- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
39 (33.91%)
損失トレード:
76 (66.09%)
ベストトレード:
26.94 USD
最悪のトレード:
-20.07 USD
総利益:
345.91 USD (34 573 pips)
総損失:
-577.61 USD (57 724 pips)
最大連続の勝ち:
22 (234.25 USD)
最大連続利益:
234.25 USD (22)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
79.87%
最大入金額:
9.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
99
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
32 (27.83%)
短いトレード:
83 (72.17%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-2.01 USD
平均利益:
8.87 USD
平均損失:
-7.60 USD
最大連続の負け:
35 (-302.79 USD)
最大連続損失:
-302.79 USD (35)
月間成長:
-21.06%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
275.92 USD
最大の:
510.17 USD (38.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.22% (510.17 USD)
エクイティによる:
9.69% (85.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.PRO
|-232
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.PRO
|-23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.94 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +234.25 USD
最大連続損失: -302.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
