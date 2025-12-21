- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
154
利益トレード:
144 (93.50%)
損失トレード:
10 (6.49%)
ベストトレード:
10.60 USD
最悪のトレード:
-56.30 USD
総利益:
184.95 USD (20 435 pips)
総損失:
-161.82 USD (11 308 pips)
最大連続の勝ち:
57 (62.32 USD)
最大連続利益:
62.32 USD (57)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
36.33%
最大入金額:
20.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
150 (97.40%)
短いトレード:
4 (2.60%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-16.18 USD
最大連続の負け:
2 (-94.40 USD)
最大連続損失:
-94.40 USD (2)
月間成長:
7.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.91 USD
最大の:
119.65 USD (28.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.66% (119.24 USD)
エクイティによる:
35.43% (138.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.60 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +62.32 USD
最大連続損失: -94.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
This auto trading.risky, don't copy
