トレード:
33
利益トレード:
19 (57.57%)
損失トレード:
14 (42.42%)
ベストトレード:
104.16 USD
最悪のトレード:
-30.36 USD
総利益:
402.54 USD (13 492 pips)
総損失:
-198.88 USD (6 345 pips)
最大連続の勝ち:
6 (94.49 USD)
最大連続利益:
124.75 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
10.28%
最大入金額:
9.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
32 (96.97%)
短いトレード:
1 (3.03%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
6.17 USD
平均利益:
21.19 USD
平均損失:
-14.21 USD
最大連続の負け:
5 (-96.69 USD)
最大連続損失:
-96.69 USD (5)
月間成長:
42.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.95 USD
最大の:
97.29 USD (16.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.43% (97.14 USD)
エクイティによる:
4.37% (19.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|204
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.16 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +94.49 USD
最大連続損失: -96.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Welcome traders.
What you can expect:
- Low risk trading
- Significant monthly growth
- positive PIP balance in your account
What you cannot expect:
- High winning percentage
Risk:
- 1% to 2% risk percentage per each trade. Not more than that
- <5% daily risk
Instruments:
- XAUUSD - Prominent
- GBPUSD
Please NOTE: Due to the added noise, I won't be able to answer your queries then and there. I'll check this channel only at the end of every month.
レビューなし
Wishing all fellow traders a Merry Christmas and a Happy New Year! 🎄📈 May the markets be kind, your risk management disciplined, and your trades consistent. Here’s to clear setups, controlled drawdowns, and steady growth in the year ahead. Happy trading!!!
