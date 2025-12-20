- 成長
トレード:
2 569
利益トレード:
1 632 (63.52%)
損失トレード:
937 (36.47%)
ベストトレード:
7 740.36 USD
最悪のトレード:
-2 768.68 USD
総利益:
125 782.65 USD (2 130 142 pips)
総損失:
-86 097.22 USD (838 422 pips)
最大連続の勝ち:
14 (205.07 USD)
最大連続利益:
17 109.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
93.43%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
301
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
1 282 (49.90%)
短いトレード:
1 287 (50.10%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
15.45 USD
平均利益:
77.07 USD
平均損失:
-91.89 USD
最大連続の負け:
14 (-15 794.04 USD)
最大連続損失:
-22 812.09 USD (12)
月間成長:
6.71%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23 735.04 USD (4.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.64% (23 735.04 USD)
エクイティによる:
27.87% (142 403.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.UScent
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.UScent
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
