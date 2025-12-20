- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
5 560.38 USD
最悪のトレード:
-1 248.34 USD
総利益:
13 636.30 USD (267 178 pips)
総損失:
-3 460.32 USD (171 015 pips)
最大連続の勝ち:
4 (11 118.01 USD)
最大連続利益:
11 118.01 USD (4)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
22.49%
最大入金額:
100.51%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
17 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
598.59 USD
平均利益:
1 363.63 USD
平均損失:
-494.33 USD
最大連続の負け:
5 (-2 575.86 USD)
最大連続損失:
-2 575.86 USD (5)
月間成長:
10.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 409.28 USD
最大の:
2 817.77 USD (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.72% (2 762.57 USD)
エクイティによる:
1.46% (1 436.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-884
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|89K
|XAUUSD
|7.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 560.38 USD
最悪のトレード: -1 248 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11 118.01 USD
最大連続損失: -2 575.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
1
0%
17
58%
22%
3.94
598.59
USD
USD
3%
1:100