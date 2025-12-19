- 成長
トレード:
66
利益トレード:
45 (68.18%)
損失トレード:
21 (31.82%)
ベストトレード:
190.60 USD
最悪のトレード:
-287.30 USD
総利益:
2 426.20 USD (22 303 pips)
総損失:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.50 USD)
最大連続利益:
414.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
3.24%
最大入金額:
3.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
47 (71.21%)
短いトレード:
19 (28.79%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
3.03 USD
平均利益:
53.92 USD
平均損失:
-106.01 USD
最大連続の負け:
3 (-331.40 USD)
最大連続損失:
-447.90 USD (2)
月間成長:
1.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
181.10 USD
最大の:
557.10 USD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.34% (556.10 USD)
エクイティによる:
7.69% (422.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
#Tectra Strategy 2025
