Vino Alex Andro Susanto

Tectra Strategy

Vino Alex Andro Susanto
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
45 (68.18%)
損失トレード:
21 (31.82%)
ベストトレード:
190.60 USD
最悪のトレード:
-287.30 USD
総利益:
2 426.20 USD (22 303 pips)
総損失:
-2 226.30 USD (18 634 pips)
最大連続の勝ち:
6 (414.50 USD)
最大連続利益:
414.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
3.24%
最大入金額:
3.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
47 (71.21%)
短いトレード:
19 (28.79%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
3.03 USD
平均利益:
53.92 USD
平均損失:
-106.01 USD
最大連続の負け:
3 (-331.40 USD)
最大連続損失:
-447.90 USD (2)
月間成長:
1.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
181.10 USD
最大の:
557.10 USD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.34% (556.10 USD)
エクイティによる:
7.69% (422.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 200
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 3.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +190.60 USD
最悪のトレード: -287 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +414.50 USD
最大連続損失: -331.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

#Tectra Strategy 2025 
レビューなし
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
