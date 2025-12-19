- 成長
トレード:
37
利益トレード:
30 (81.08%)
損失トレード:
7 (18.92%)
ベストトレード:
2.28 USD
最悪のトレード:
-4.27 USD
総利益:
16.22 USD (1 665 pips)
総損失:
-7.63 USD (427 pips)
最大連続の勝ち:
10 (3.75 USD)
最大連続利益:
6.58 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
6.38%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.31
長いトレード:
15 (40.54%)
短いトレード:
22 (59.46%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
0.54 USD
平均損失:
-1.09 USD
最大連続の負け:
3 (-6.56 USD)
最大連続損失:
-6.56 USD (3)
月間成長:
7.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.56 USD (4.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.99% (6.56 USD)
エクイティによる:
1.85% (1.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|885
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.28 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.75 USD
最大連続損失: -6.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
contact us via whatsapp @+234 7018739794
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
7%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
3
100%
37
81%
6%
2.12
0.23
USD
USD
5%
1:500