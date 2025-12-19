シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RIAFX
Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
30 (81.08%)
損失トレード:
7 (18.92%)
ベストトレード:
2.28 USD
最悪のトレード:
-4.27 USD
総利益:
16.22 USD (1 665 pips)
総損失:
-7.63 USD (427 pips)
最大連続の勝ち:
10 (3.75 USD)
最大連続利益:
6.58 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
6.38%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.31
長いトレード:
15 (40.54%)
短いトレード:
22 (59.46%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
0.54 USD
平均損失:
-1.09 USD
最大連続の負け:
3 (-6.56 USD)
最大連続損失:
-6.56 USD (3)
月間成長:
7.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.56 USD (4.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.99% (6.56 USD)
エクイティによる:
1.85% (1.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 24
USDJPY 9
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 7
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 885
USDJPY 162
XAUUSD 329
AUDCAD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.28 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.75 USD
最大連続損失: -6.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
レビューなし
2025.12.19 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
