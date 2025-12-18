- 成長
トレード:
100
利益トレード:
97 (97.00%)
損失トレード:
3 (3.00%)
ベストトレード:
26.00 USD
最悪のトレード:
-1.00 USD
総利益:
249.76 USD (51 354 pips)
総損失:
-1.59 USD (449 pips)
最大連続の勝ち:
52 (172.74 USD)
最大連続利益:
172.74 USD (52)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
95.52%
最大入金額:
74.13%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
248.17
長いトレード:
60 (60.00%)
短いトレード:
40 (40.00%)
プロフィットファクター:
157.08
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
2.57 USD
平均損失:
-0.53 USD
最大連続の負け:
1 (-1.00 USD)
最大連続損失:
-1.00 USD (1)
月間成長:
2.30%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.00 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.55% (611.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US_TECH100
|45
|GOLD
|19
|SILVER
|14
|USDJPY
|12
|NATURAL_GAS
|6
|CrudeOIL
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US_TECH100
|122
|GOLD
|28
|SILVER
|70
|USDJPY
|7
|NATURAL_GAS
|13
|CrudeOIL
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US_TECH100
|47K
|GOLD
|2.8K
|SILVER
|698
|USDJPY
|325
|NATURAL_GAS
|18
|CrudeOIL
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 115
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
0% algo
Trades are based on technical analysis, analysts views and news.
Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well.
レビューなし
