シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
97 (97.00%)
損失トレード:
3 (3.00%)
ベストトレード:
26.00 USD
最悪のトレード:
-1.00 USD
総利益:
249.76 USD (51 354 pips)
総損失:
-1.59 USD (449 pips)
最大連続の勝ち:
52 (172.74 USD)
最大連続利益:
172.74 USD (52)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
95.52%
最大入金額:
74.13%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
248.17
長いトレード:
60 (60.00%)
短いトレード:
40 (40.00%)
プロフィットファクター:
157.08
期待されたペイオフ:
2.48 USD
平均利益:
2.57 USD
平均損失:
-0.53 USD
最大連続の負け:
1 (-1.00 USD)
最大連続損失:
-1.00 USD (1)
月間成長:
2.30%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.00 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
5.55% (611.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.00 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +172.74 USD
最大連続損失: -1.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

レビューなし
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
