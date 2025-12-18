- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
571
利益トレード:
566 (99.12%)
損失トレード:
5 (0.88%)
ベストトレード:
68.52 USD
最悪のトレード:
-1.72 USD
総利益:
1 775.44 USD (155 511 pips)
総損失:
-3.87 USD (682 pips)
最大連続の勝ち:
285 (995.96 USD)
最大連続利益:
995.96 USD (285)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
516
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1029.98
長いトレード:
571 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
458.77
期待されたペイオフ:
3.10 USD
平均利益:
3.14 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
2 (-0.98 USD)
最大連続損失:
-1.72 USD (1)
月間成長:
18.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.72 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.12% (792.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|571
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +68.52 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 285
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +995.96 USD
最大連続損失: -0.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Capital.com-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Gold Buy Only Strategy
Designed for balance-aligned trade management
Tested on multiple accounts
Balanced growth with risk control
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
2
100%
571
99%
100%
458.77
3.10
USD
USD
9%
1:100