シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FX Porfolio Trader
Nnanyelugo Edward Ahukannah

FX Porfolio Trader

Nnanyelugo Edward Ahukannah
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 81%
Capital.com-Real
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
401
利益トレード:
354 (88.27%)
損失トレード:
47 (11.72%)
ベストトレード:
116.15 EUR
最悪のトレード:
-87.02 EUR
総利益:
1 978.49 EUR (42 510 pips)
総損失:
-556.95 EUR (23 474 pips)
最大連続の勝ち:
55 (159.55 EUR)
最大連続利益:
456.35 EUR (41)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
98.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.47
長いトレード:
205 (51.12%)
短いトレード:
196 (48.88%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
3.54 EUR
平均利益:
5.59 EUR
平均損失:
-11.85 EUR
最大連続の負け:
5 (-318.25 EUR)
最大連続損失:
-318.25 EUR (5)
月間成長:
2.64%
年間予想:
32.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.43 EUR
最大の:
318.25 EUR (14.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.14% (318.25 EUR)
エクイティによる:
23.90% (1 030.36 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD 88
AUDUSD 56
USDJPY 43
USDCHF 37
GBPCAD 29
AUDNZD 25
NZDUSD 23
USDCAD 21
EURUSD 17
EURCHF 16
EURAUD 13
GBPCHF 12
EURGBP 11
GBPUSD 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD 212
AUDUSD 307
USDJPY -95
USDCHF -22
GBPCAD 280
AUDNZD -43
NZDUSD 166
USDCAD 235
EURUSD 66
EURCHF 58
EURAUD 155
GBPCHF 123
EURGBP 38
GBPUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD 8.2K
AUDUSD 3.9K
USDJPY -9.7K
USDCHF -242
GBPCAD 4.7K
AUDNZD -574
NZDUSD 2.2K
USDCAD 2.4K
EURUSD 1.9K
EURCHF 571
EURAUD 4.2K
GBPCHF 1.4K
EURGBP 357
GBPUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +116.15 EUR
最悪のトレード: -87 EUR
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +159.55 EUR
最大連続損失: -318.25 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Capital.com-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Capital.com-Real
0.20 × 25
AlpariEvrasia-Trade
0.23 × 253
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Reliable Rule-Based FX Trading Signals

A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.

Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.

No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.

レビューなし
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FX Porfolio Trader
35 USD/月
81%
0
0
USD
4.3K
EUR
16
99%
401
88%
100%
3.55
3.54
EUR
24%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください