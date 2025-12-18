いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Capital.com-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Capital.com-Real 0.20 × 25 AlpariEvrasia-Trade 0.23 × 253 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは