- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 988
利益トレード:
1 429 (71.88%)
損失トレード:
559 (28.12%)
ベストトレード:
3 041.00 USD
最悪のトレード:
-1 984.17 USD
総利益:
50 624.44 USD (10 136 634 pips)
総損失:
-45 971.82 USD (668 600 pips)
最大連続の勝ち:
22 (13 395.80 USD)
最大連続利益:
13 395.80 USD (22)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
528
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
993 (49.95%)
短いトレード:
995 (50.05%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
35.43 USD
平均損失:
-82.24 USD
最大連続の負け:
20 (-8 918.35 USD)
最大連続損失:
-8 918.35 USD (20)
月間成長:
9.54%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 334.86 USD
最大の:
12 458.31 USD (20.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.71% (12 458.31 USD)
エクイティによる:
12.28% (6 594.26 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 041.00 USD
最悪のトレード: -1 984 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +13 395.80 USD
最大連続損失: -8 918.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
