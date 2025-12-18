- 成長
トレード:
225
利益トレード:
162 (72.00%)
損失トレード:
63 (28.00%)
ベストトレード:
21.96 USD
最悪のトレード:
-20.52 USD
総利益:
547.47 USD (125 226 pips)
総損失:
-227.30 USD (283 785 pips)
最大連続の勝ち:
20 (130.57 USD)
最大連続利益:
130.57 USD (20)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
21.13%
最大入金額:
11.53%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
6.46
長いトレード:
44 (19.56%)
短いトレード:
181 (80.44%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
1.42 USD
平均利益:
3.38 USD
平均損失:
-3.61 USD
最大連続の負け:
7 (-49.52 USD)
最大連続損失:
-49.52 USD (7)
月間成長:
33.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.55 USD (3.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.78% (49.52 USD)
エクイティによる:
7.51% (75.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|206
|BTCUSD
|16
|XAGUSD.s
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|369
|BTCUSD
|-18
|XAGUSD.s
|-31
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|33K
|BTCUSD
|-191K
|XAGUSD.s
|-620
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +21.96 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +130.57 USD
最大連続損失: -49.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
