- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
692
利益トレード:
355 (51.30%)
損失トレード:
337 (48.70%)
ベストトレード:
472.05 USD
最悪のトレード:
-150.26 USD
総利益:
4 924.56 USD (1 039 269 pips)
総損失:
-3 182.94 USD (1 278 107 pips)
最大連続の勝ち:
10 (70.57 USD)
最大連続利益:
577.35 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.12
長いトレード:
414 (59.83%)
短いトレード:
278 (40.17%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
2.52 USD
平均利益:
13.87 USD
平均損失:
-9.44 USD
最大連続の負け:
13 (-136.48 USD)
最大連続損失:
-368.02 USD (7)
月間成長:
143.27%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.53 USD
最大の:
423.00 USD (30.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.46% (421.36 USD)
エクイティによる:
1.50% (40.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|US30
|134
|BTCUSD
|22
|DE40
|18
|EURUSD
|10
|USDJPY
|6
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US30
|268
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|82K
|US30
|21K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|41K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +472.05 USD
最悪のトレード: -150 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +70.57 USD
最大連続損失: -136.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
145 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.
All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.
Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.
Key features:
Manual and discretionary trading.
Institutional approach.
Filtered signals (quality over quantity).
Strict risk management.
Bot used only for lot size calculation.
No automated trade execution.
Disclaimer:
This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
165%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
11
64%
692
51%
100%
1.54
2.52
USD
USD
19%
1:200