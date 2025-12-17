- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
731
利益トレード:
584 (79.89%)
損失トレード:
147 (20.11%)
ベストトレード:
343.00 USD
最悪のトレード:
-822.25 USD
総利益:
19 153.06 USD (112 209 pips)
総損失:
-17 445.69 USD (98 290 pips)
最大連続の勝ち:
22 (374.60 USD)
最大連続利益:
793.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
60.41%
最大入金額:
8.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
541
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
303 (41.45%)
短いトレード:
428 (58.55%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
32.80 USD
平均損失:
-118.68 USD
最大連続の負け:
5 (-123.65 USD)
最大連続損失:
-1 596.75 USD (3)
月間成長:
5.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 808.45 USD
最大の:
5 545.30 USD (16.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.41% (5 536.90 USD)
エクイティによる:
4.97% (1 435.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|731
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +343.00 USD
最悪のトレード: -822 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +374.60 USD
最大連続損失: -123.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
