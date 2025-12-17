- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
68 (73.91%)
損失トレード:
24 (26.09%)
ベストトレード:
29.44 USD
最悪のトレード:
-9.95 USD
総利益:
162.62 USD (5 855 pips)
総損失:
-57.50 USD (2 552 pips)
最大連続の勝ち:
13 (16.44 USD)
最大連続利益:
31.10 USD (2)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
96.96%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
4.78
長いトレード:
54 (58.70%)
短いトレード:
38 (41.30%)
プロフィットファクター:
2.83
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-2.40 USD
最大連続の負け:
4 (-0.42 USD)
最大連続損失:
-22.01 USD (3)
月間成長:
10.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.01 USD (2.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (22.01 USD)
エクイティによる:
9.92% (106.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-STD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-STD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.44 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.44 USD
最大連続損失: -0.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Slow and steady 20% profit per month target.
