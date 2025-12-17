- 成長
トレード:
44
利益トレード:
29 (65.90%)
損失トレード:
15 (34.09%)
ベストトレード:
57.60 USD
最悪のトレード:
-62.00 USD
総利益:
738.51 USD (27 046 pips)
総損失:
-390.18 USD (275 533 pips)
最大連続の勝ち:
13 (480.93 USD)
最大連続利益:
480.93 USD (13)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
12.77%
最大入金額:
11.99%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
2.49
長いトレード:
25 (56.82%)
短いトレード:
19 (43.18%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
7.92 USD
平均利益:
25.47 USD
平均損失:
-26.01 USD
最大連続の負け:
5 (-138.34 USD)
最大連続損失:
-139.13 USD (3)
月間成長:
11.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
128.30 USD
最大の:
139.82 USD (4.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.62% (139.13 USD)
エクイティによる:
6.42% (206.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|38
|US100cash#
|5
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|354
|US100cash#
|3
|BTCUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|13K
|US100cash#
|3K
|BTCUSD
|-264K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.60 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +480.93 USD
最大連続損失: -138.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
