トレード:
3 533
利益トレード:
1 765 (49.95%)
損失トレード:
1 768 (50.04%)
ベストトレード:
182.88 USD
最悪のトレード:
-48.68 USD
総利益:
8 163.48 USD (384 269 pips)
総損失:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
最大連続の勝ち:
9 (284.14 USD)
最大連続利益:
402.86 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
50.90%
最大入金額:
11.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1872
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
4.78
長いトレード:
1 730 (48.97%)
短いトレード:
1 803 (51.03%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
4.63 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
13 (-314.80 USD)
最大連続損失:
-314.80 USD (13)
月間成長:
19.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
184.32 USD
最大の:
381.48 USD (3.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.75% (379.29 USD)
エクイティによる:
10.64% (1 138.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3533
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +182.88 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +284.14 USD
最大連続損失: -314.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
