シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Quick TP
Xue Feng Xu

Quick TP

Xue Feng Xu
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 533
利益トレード:
1 765 (49.95%)
損失トレード:
1 768 (50.04%)
ベストトレード:
182.88 USD
最悪のトレード:
-48.68 USD
総利益:
8 163.48 USD (384 269 pips)
総損失:
-6 339.81 USD (448 863 pips)
最大連続の勝ち:
9 (284.14 USD)
最大連続利益:
402.86 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
50.90%
最大入金額:
11.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1872
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
4.78
長いトレード:
1 730 (48.97%)
短いトレード:
1 803 (51.03%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
4.63 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
13 (-314.80 USD)
最大連続損失:
-314.80 USD (13)
月間成長:
19.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
184.32 USD
最大の:
381.48 USD (3.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.75% (379.29 USD)
エクイティによる:
10.64% (1 138.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3533
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +182.88 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +284.14 USD
最大連続損失: -314.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
レビューなし
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

