トレード:
332
利益トレード:
268 (80.72%)
損失トレード:
64 (19.28%)
ベストトレード:
53.00 USD
最悪のトレード:
-104.00 USD
総利益:
1 707.13 USD (146 655 pips)
総損失:
-1 670.01 USD (135 781 pips)
最大連続の勝ち:
64 (250.48 USD)
最大連続利益:
250.48 USD (64)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
27.59%
最大入金額:
3.63%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
245 (73.80%)
短いトレード:
87 (26.20%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
6.37 USD
平均損失:
-26.09 USD
最大連続の負け:
7 (-228.02 USD)
最大連続損失:
-319.70 USD (6)
月間成長:
-69.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.63 USD
最大の:
685.98 USD (11.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.07% (685.97 USD)
エクイティによる:
43.18% (218.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trade with combination style
