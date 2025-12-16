- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
21 (65.62%)
損失トレード:
11 (34.38%)
ベストトレード:
1 687.66 USD
最悪のトレード:
-1 802.25 USD
総利益:
6 192.74 USD (63 201 pips)
総損失:
-4 676.60 USD (46 895 pips)
最大連続の勝ち:
6 (929.76 USD)
最大連続利益:
3 633.90 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
73.07%
最大入金額:
13.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
21 (65.63%)
短いトレード:
11 (34.38%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
47.38 USD
平均利益:
294.89 USD
平均損失:
-425.15 USD
最大連続の負け:
3 (-752.97 USD)
最大連続損失:
-3 574.10 USD (2)
月間成長:
1.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.63 USD
最大の:
3 579.71 USD (3.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.40% (3 576.26 USD)
エクイティによる:
1.33% (1 327.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 687.66 USD
最悪のトレード: -1 802 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +929.76 USD
最大連続損失: -752.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
70 USD/月
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
2
100%
32
65%
73%
1.32
47.38
USD
USD
3%
1:200