- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
22 (88.00%)
損失トレード:
3 (12.00%)
ベストトレード:
6.14 USD
最悪のトレード:
-2.44 USD
総利益:
55.18 USD (5 641 pips)
総損失:
-6.02 USD (584 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.89 USD)
最大連続利益:
20.89 USD (8)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
0.51%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
20.15
長いトレード:
16 (64.00%)
短いトレード:
9 (36.00%)
プロフィットファクター:
9.17
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
-2.01 USD
最大連続の負け:
1 (-2.44 USD)
最大連続損失:
-2.44 USD (1)
月間成長:
29.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.44 USD (2.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.29% (2.44 USD)
エクイティによる:
3.93% (5.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|49
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.14 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.89 USD
最大連続損失: -2.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
黄金策略，一次一单
大周期的顺势突破
每单都带动态止盈止损
建议200仓位一倍跟单
交流学习可以加微：jjj117118119
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
49%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
7
100%
25
88%
1%
9.16
1.97
USD
USD
4%
1:500