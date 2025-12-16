シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WH6254
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
22 (88.00%)
損失トレード:
3 (12.00%)
ベストトレード:
6.14 USD
最悪のトレード:
-2.44 USD
総利益:
55.18 USD (5 641 pips)
総損失:
-6.02 USD (584 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.89 USD)
最大連続利益:
20.89 USD (8)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
0.51%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
20.15
長いトレード:
16 (64.00%)
短いトレード:
9 (36.00%)
プロフィットファクター:
9.17
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
2.51 USD
平均損失:
-2.01 USD
最大連続の負け:
1 (-2.44 USD)
最大連続損失:
-2.44 USD (1)
月間成長:
29.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.44 USD (2.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.29% (2.44 USD)
エクイティによる:
3.93% (5.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 49
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.14 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.89 USD
最大連続損失: -2.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 より多く...
黄金策略，一次一单

大周期的顺势突破

每单都带动态止盈止损

建议200仓位一倍跟单

交流学习可以加微：jjj117118119

レビューなし
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
