Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
786
利益トレード:
545 (69.33%)
損失トレード:
241 (30.66%)
ベストトレード:
73.28 USD
最悪のトレード:
-158.52 USD
総利益:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
総損失:
-1 715.65 USD (2 800 230 pips)
最大連続の勝ち:
39 (95.02 USD)
最大連続利益:
117.02 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
92.12%
最大入金額:
34.37%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
272
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
416 (52.93%)
短いトレード:
370 (47.07%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-7.12 USD
最大連続の負け:
14 (-196.47 USD)
最大連続損失:
-282.92 USD (2)
月間成長:
-6.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.68 USD
最大の:
485.76 USD (74.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.85% (485.76 USD)
エクイティによる:
26.26% (355.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 398
XAUUSD 318
GBPJPY 24
GBPUSD 19
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 78
XAUUSD -46
GBPJPY 7
GBPUSD -59
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 305K
XAUUSD -14K
GBPJPY 1.3K
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
EURUSD 79
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +73.28 USD
最悪のトレード: -159 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +95.02 USD
最大連続損失: -196.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
TradersWay-Live
3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
レビューなし
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CCC
30 USD/月
-7%
0
0
USD
988
USD
3
98%
786
69%
92%
0.99
-0.02
USD
36%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください