- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
786
利益トレード:
545 (69.33%)
損失トレード:
241 (30.66%)
ベストトレード:
73.28 USD
最悪のトレード:
-158.52 USD
総利益:
1 703.75 USD (3 087 274 pips)
総損失:
-1 715.65 USD (2 800 230 pips)
最大連続の勝ち:
39 (95.02 USD)
最大連続利益:
117.02 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
92.12%
最大入金額:
34.37%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
272
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
416 (52.93%)
短いトレード:
370 (47.07%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-7.12 USD
最大連続の負け:
14 (-196.47 USD)
最大連続損失:
-282.92 USD (2)
月間成長:
-6.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.68 USD
最大の:
485.76 USD (74.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.85% (485.76 USD)
エクイティによる:
26.26% (355.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|398
|XAUUSD
|318
|GBPJPY
|24
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|78
|XAUUSD
|-46
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|305K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|79
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +73.28 USD
最悪のトレード: -159 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +95.02 USD
最大連続損失: -196.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
TradersWay-Live
|3.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
レビューなし
