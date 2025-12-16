- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
58 (80.55%)
損失トレード:
14 (19.44%)
ベストトレード:
18.15 USD
最悪のトレード:
-6.68 USD
総利益:
175.51 USD (7 928 pips)
総損失:
-30.04 USD (1 495 pips)
最大連続の勝ち:
20 (36.67 USD)
最大連続利益:
53.73 USD (11)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
77.04%
最大入金額:
7.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
11.60
長いトレード:
42 (58.33%)
短いトレード:
30 (41.67%)
プロフィットファクター:
5.84
期待されたペイオフ:
2.02 USD
平均利益:
3.03 USD
平均損失:
-2.15 USD
最大連続の負け:
3 (-12.54 USD)
最大連続損失:
-12.54 USD (3)
月間成長:
12.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.32 USD
最大の:
12.54 USD (1.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.03% (12.54 USD)
エクイティによる:
9.65% (116.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.15 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +36.67 USD
最大連続損失: -12.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
100%
72
80%
77%
5.84
2.02
USD
USD
10%
1:500