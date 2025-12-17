シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bicalho 11
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 52%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
293
利益トレード:
215 (73.37%)
損失トレード:
78 (26.62%)
ベストトレード:
28.80 USD
最悪のトレード:
-110.37 USD
総利益:
788.60 USD (2 199 899 pips)
総損失:
-623.89 USD (728 561 pips)
最大連続の勝ち:
16 (60.14 USD)
最大連続利益:
60.14 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
60.73%
最大入金額:
69.58%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
172 (58.70%)
短いトレード:
121 (41.30%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
3.67 USD
平均損失:
-8.00 USD
最大連続の負け:
4 (-128.37 USD)
最大連続損失:
-128.37 USD (4)
月間成長:
41.98%
年間予想:
509.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
141.03 USD (10.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.53% (119.40 USD)
エクイティによる:
59.50% (116.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 132
BTCUSD 70
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 22
BTCUSD 88
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.1K
BTCUSD 1M
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.80 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +60.14 USD
最大連続損失: -128.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
レビューなし
2025.12.27 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 23:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bicalho 11
30 USD/月
52%
0
0
USD
204
USD
24
0%
293
73%
61%
1.26
0.56
USD
59%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください