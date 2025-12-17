- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
293
利益トレード:
215 (73.37%)
損失トレード:
78 (26.62%)
ベストトレード:
28.80 USD
最悪のトレード:
-110.37 USD
総利益:
788.60 USD (2 199 899 pips)
総損失:
-623.89 USD (728 561 pips)
最大連続の勝ち:
16 (60.14 USD)
最大連続利益:
60.14 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
60.73%
最大入金額:
69.58%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
172 (58.70%)
短いトレード:
121 (41.30%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
3.67 USD
平均損失:
-8.00 USD
最大連続の負け:
4 (-128.37 USD)
最大連続損失:
-128.37 USD (4)
月間成長:
41.98%
年間予想:
509.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
141.03 USD (10.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.53% (119.40 USD)
エクイティによる:
59.50% (116.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|BTCUSD
|70
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|88
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|1M
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.80 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +60.14 USD
最大連続損失: -128.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Bicalho11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
24
0%
293
73%
61%
1.26
0.56
USD
USD
59%
1:100