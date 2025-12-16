- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
391
利益トレード:
145 (37.08%)
損失トレード:
246 (62.92%)
ベストトレード:
414.59 USD
最悪のトレード:
-230.19 USD
総利益:
24 724.40 USD (2 494 968 pips)
総損失:
-22 334.29 USD (2 262 609 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 437.05 USD)
最大連続利益:
1 437.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
75.44%
最大入金額:
7.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
165
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
200 (51.15%)
短いトレード:
191 (48.85%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
170.51 USD
平均損失:
-90.79 USD
最大連続の負け:
11 (-883.85 USD)
最大連続損失:
-886.12 USD (10)
月間成長:
12.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
846.14 USD
最大の:
1 535.06 USD (6.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.54% (1 535.06 USD)
エクイティによる:
0.53% (114.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|387
|USTEC
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.5K
|USTEC
|-100
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|246K
|USTEC
|-13K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +414.59 USD
最悪のトレード: -230 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 437.05 USD
最大連続損失: -883.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.61 × 175
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Signal Overview
This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.
The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
12%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
2
0%
391
37%
75%
1.10
6.11
USD
USD
7%
1:200