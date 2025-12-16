シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAUUSD and US100
Yang Hu

XAUUSD and US100

Yang Hu
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
391
利益トレード:
145 (37.08%)
損失トレード:
246 (62.92%)
ベストトレード:
414.59 USD
最悪のトレード:
-230.19 USD
総利益:
24 724.40 USD (2 494 968 pips)
総損失:
-22 334.29 USD (2 262 609 pips)
最大連続の勝ち:
5 (1 437.05 USD)
最大連続利益:
1 437.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
75.44%
最大入金額:
7.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
165
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
200 (51.15%)
短いトレード:
191 (48.85%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
170.51 USD
平均損失:
-90.79 USD
最大連続の負け:
11 (-883.85 USD)
最大連続損失:
-886.12 USD (10)
月間成長:
12.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
846.14 USD
最大の:
1 535.06 USD (6.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.54% (1 535.06 USD)
エクイティによる:
0.53% (114.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 387
USTEC 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.5K
USTEC -100
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 246K
USTEC -13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +414.59 USD
最悪のトレード: -230 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 437.05 USD
最大連続損失: -883.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.61 × 175
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Signal Overview

This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.

The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.

レビューなし
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
