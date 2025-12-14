シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD AND NASDAQ
Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  288  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 53%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19 538
利益トレード:
13 911 (71.19%)
損失トレード:
5 627 (28.80%)
ベストトレード:
135.89 USD
最悪のトレード:
-481.90 USD
総利益:
62 531.91 USD (103 981 537 pips)
総損失:
-60 732.75 USD (102 299 145 pips)
最大連続の勝ち:
76 (52.38 USD)
最大連続利益:
1 422.53 USD (60)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
189
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.58
長いトレード:
9 848 (50.40%)
短いトレード:
9 690 (49.60%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
4.50 USD
平均損失:
-10.79 USD
最大連続の負け:
39 (-438.10 USD)
最大連続損失:
-1 266.81 USD (25)
月間成長:
-30.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
114.39 USD
最大の:
3 081.53 USD (41.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.10% (2 453.18 USD)
エクイティによる:
23.78% (1 314.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTECm 16441
XAUUSDm 3097
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTECm 96
XAUUSDm 1.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTECm 606K
XAUUSDm 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +135.89 USD
最悪のトレード: -482 USD
最大連続の勝ち: 60
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +52.38 USD
最大連続損失: -438.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
レビューなし
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 14:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD AND NASDAQ
288 USD/月
53%
0
0
USD
4.8K
USD
23
96%
19 538
71%
100%
1.02
0.09
USD
42%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください