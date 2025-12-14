- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19 538
利益トレード:
13 911 (71.19%)
損失トレード:
5 627 (28.80%)
ベストトレード:
135.89 USD
最悪のトレード:
-481.90 USD
総利益:
62 531.91 USD (103 981 537 pips)
総損失:
-60 732.75 USD (102 299 145 pips)
最大連続の勝ち:
76 (52.38 USD)
最大連続利益:
1 422.53 USD (60)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
16.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
189
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.58
長いトレード:
9 848 (50.40%)
短いトレード:
9 690 (49.60%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
4.50 USD
平均損失:
-10.79 USD
最大連続の負け:
39 (-438.10 USD)
最大連続損失:
-1 266.81 USD (25)
月間成長:
-30.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
114.39 USD
最大の:
3 081.53 USD (41.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.10% (2 453.18 USD)
エクイティによる:
23.78% (1 314.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTECm
|16441
|XAUUSDm
|3097
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTECm
|96
|XAUUSDm
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTECm
|606K
|XAUUSDm
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +135.89 USD
最悪のトレード: -482 USD
最大連続の勝ち: 60
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +52.38 USD
最大連続損失: -438.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
レビューなし
