- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
119 (68.78%)
損失トレード:
54 (31.21%)
ベストトレード:
46.60 USD
最悪のトレード:
-37.51 USD
総利益:
578.17 USD (54 783 pips)
総損失:
-350.46 USD (34 111 pips)
最大連続の勝ち:
13 (121.64 USD)
最大連続利益:
121.64 USD (13)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
76.66%
最大入金額:
3.71%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
125 (72.25%)
短いトレード:
48 (27.75%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
4.86 USD
平均損失:
-6.49 USD
最大連続の負け:
8 (-192.38 USD)
最大連続損失:
-192.38 USD (8)
月間成長:
11.07%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.78 USD
最大の:
213.42 USD (9.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.99% (213.42 USD)
エクイティによる:
5.94% (125.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|162
|AUDCAD.f
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|220
|AUDCAD.f
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|20K
|AUDCAD.f
|359
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.60 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +121.64 USD
最大連続損失: -192.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
2
97%
173
68%
77%
1.64
1.32
USD
USD
10%
1:500