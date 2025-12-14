- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
77 (68.14%)
損失トレード:
36 (31.86%)
ベストトレード:
46.60 USD
最悪のトレード:
-41.79 USD
総利益:
452.81 USD (36 790 pips)
総損失:
-219.28 USD (21 866 pips)
最大連続の勝ち:
15 (96.98 USD)
最大連続利益:
116.33 USD (11)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.40%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.21
長いトレード:
52 (46.02%)
短いトレード:
61 (53.98%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
5.88 USD
平均損失:
-6.09 USD
最大連続の負け:
7 (-19.04 USD)
最大連続損失:
-55.30 USD (3)
月間成長:
12.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.52 USD (21.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (105.52 USD)
エクイティによる:
3.86% (77.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|55
|AUDCAD.f
|52
|NZDCAD.f
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|56
|AUDCAD.f
|161
|NZDCAD.f
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|5.9K
|AUDCAD.f
|8.3K
|NZDCAD.f
|779
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.60 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +96.98 USD
最大連続損失: -19.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
100%
113
68%
100%
2.06
2.07
USD
USD
5%
1:500