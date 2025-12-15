- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
83 (38.78%)
損失トレード:
131 (61.21%)
ベストトレード:
18.07 UST
最悪のトレード:
-18.46 UST
総利益:
123.47 UST (4 308 pips)
総損失:
-239.19 UST (7 294 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3.42 UST)
最大連続利益:
36.08 UST (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
4.26%
最大入金額:
96.58%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
119 (55.61%)
短いトレード:
95 (44.39%)
プロフィットファクター:
0.52
期待されたペイオフ:
-0.54 UST
平均利益:
1.49 UST
平均損失:
-1.83 UST
最大連続の負け:
23 (-20.80 UST)
最大連続損失:
-57.10 UST (10)
月間成長:
-16.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
119.85 UST
最大の:
119.85 UST (17.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.54% (115.81 UST)
エクイティによる:
3.08% (19.03 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY+
|23
|USDJPY+
|19
|NZDJPY+
|17
|EURJPY+
|17
|CADJPY+
|16
|AUDJPY+
|16
|CHFJPY+
|15
|GBPUSD+
|12
|GBPNZD+
|9
|GBPCAD+
|8
|EURGBP+
|8
|NZDUSD+
|7
|GBPCHF+
|7
|GBPAUD+
|6
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|AUDUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|NZDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|AUDNZD+
|2
|NZDCHF+
|2
|EURCAD+
|2
|AUDCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURAUD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY+
|-24
|USDJPY+
|1
|NZDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-5
|CADJPY+
|-2
|AUDJPY+
|-7
|CHFJPY+
|-1
|GBPUSD+
|-13
|GBPNZD+
|-11
|GBPCAD+
|-14
|EURGBP+
|-10
|NZDUSD+
|-2
|GBPCHF+
|-14
|GBPAUD+
|0
|USDCAD+
|-2
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|-3
|USDCHF+
|0
|NZDCAD+
|-1
|EURNZD+
|0
|AUDNZD+
|0
|NZDCHF+
|-1
|EURCAD+
|0
|AUDCAD+
|0
|CADCHF+
|0
|EURCHF+
|0
|EURAUD+
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY+
|-818
|USDJPY+
|-13
|NZDJPY+
|-191
|EURJPY+
|-110
|CADJPY+
|-87
|AUDJPY+
|-210
|CHFJPY+
|-131
|GBPUSD+
|-275
|GBPNZD+
|-268
|GBPCAD+
|-391
|EURGBP+
|-54
|NZDUSD+
|-44
|GBPCHF+
|-306
|GBPAUD+
|-8
|USDCAD+
|-81
|EURUSD+
|104
|AUDUSD+
|-66
|USDCHF+
|15
|NZDCAD+
|-61
|EURNZD+
|1
|AUDNZD+
|-6
|NZDCHF+
|-53
|EURCAD+
|1
|AUDCAD+
|-16
|CADCHF+
|-18
|EURCHF+
|18
|EURAUD+
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.07 UST
最悪のトレード: -18 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3.42 UST
最大連続損失: -20.80 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
レビューなし
