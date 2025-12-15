シグナルセクション
SPARTAN

Alexander Kobets
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
83 (38.78%)
損失トレード:
131 (61.21%)
ベストトレード:
18.07 UST
最悪のトレード:
-18.46 UST
総利益:
123.47 UST (4 308 pips)
総損失:
-239.19 UST (7 294 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3.42 UST)
最大連続利益:
36.08 UST (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
4.26%
最大入金額:
96.58%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
119 (55.61%)
短いトレード:
95 (44.39%)
プロフィットファクター:
0.52
期待されたペイオフ:
-0.54 UST
平均利益:
1.49 UST
平均損失:
-1.83 UST
最大連続の負け:
23 (-20.80 UST)
最大連続損失:
-57.10 UST (10)
月間成長:
-16.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
119.85 UST
最大の:
119.85 UST (17.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.54% (115.81 UST)
エクイティによる:
3.08% (19.03 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY+ 23
USDJPY+ 19
NZDJPY+ 17
EURJPY+ 17
CADJPY+ 16
AUDJPY+ 16
CHFJPY+ 15
GBPUSD+ 12
GBPNZD+ 9
GBPCAD+ 8
EURGBP+ 8
NZDUSD+ 7
GBPCHF+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
AUDUSD+ 4
USDCHF+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
AUDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURAUD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY+ -24
USDJPY+ 1
NZDJPY+ -8
EURJPY+ -5
CADJPY+ -2
AUDJPY+ -7
CHFJPY+ -1
GBPUSD+ -13
GBPNZD+ -11
GBPCAD+ -14
EURGBP+ -10
NZDUSD+ -2
GBPCHF+ -14
GBPAUD+ 0
USDCAD+ -2
EURUSD+ 1
AUDUSD+ -3
USDCHF+ 0
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
AUDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURAUD+ 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY+ -818
USDJPY+ -13
NZDJPY+ -191
EURJPY+ -110
CADJPY+ -87
AUDJPY+ -210
CHFJPY+ -131
GBPUSD+ -275
GBPNZD+ -268
GBPCAD+ -391
EURGBP+ -54
NZDUSD+ -44
GBPCHF+ -306
GBPAUD+ -8
USDCAD+ -81
EURUSD+ 104
AUDUSD+ -66
USDCHF+ 15
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
AUDCAD+ -16
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURAUD+ 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.07 UST
最悪のトレード: -18 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3.42 UST
最大連続損失: -20.80 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
レビューなし
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
