トレード:
43
利益トレード:
21 (48.83%)
損失トレード:
22 (51.16%)
ベストトレード:
42.52 EUR
最悪のトレード:
-20.97 EUR
総利益:
259.75 EUR (22 991 pips)
総損失:
-194.75 EUR (14 619 pips)
最大連続の勝ち:
7 (137.44 EUR)
最大連続利益:
137.44 EUR (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
9.70%
最大入金額:
45.59%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
31 (72.09%)
短いトレード:
12 (27.91%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
1.51 EUR
平均利益:
12.37 EUR
平均損失:
-8.85 EUR
最大連続の負け:
5 (-15.84 EUR)
最大連続損失:
-46.40 EUR (4)
月間成長:
46.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.09 EUR
最大の:
61.34 EUR (27.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.63% (46.88 EUR)
エクイティによる:
8.58% (6.66 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
