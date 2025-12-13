- 成長
トレード:
29
利益トレード:
29 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.47 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
38.94 USD (3 249 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
29 (38.94 USD)
最大連続利益:
38.94 USD (29)
シャープレシオ:
2.59
取引アクティビティ:
62.20%
最大入金額:
1.36%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
11 (37.93%)
短いトレード:
18 (62.07%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
1.34 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
14.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.19% (9.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|AUDCAD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|912
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
ベストトレード: +2.47 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +38.94 USD
最大連続損失: -0.00 USD
