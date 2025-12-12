- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
63 (76.82%)
損失トレード:
19 (23.17%)
ベストトレード:
17.40 USD
最悪のトレード:
-15.27 USD
総利益:
183.80 USD (177 504 pips)
総損失:
-103.32 USD (102 675 pips)
最大連続の勝ち:
8 (16.47 USD)
最大連続利益:
22.02 USD (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
41.13%
最大入金額:
2.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.69
長いトレード:
47 (57.32%)
短いトレード:
35 (42.68%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
2.92 USD
平均損失:
-5.44 USD
最大連続の負け:
2 (-28.36 USD)
最大連続損失:
-28.36 USD (2)
月間成長:
53.83%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29.95 USD (48.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.45% (29.95 USD)
エクイティによる:
8.11% (7.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
