トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
2.61 EUR
最悪のトレード:
-2.67 EUR
総利益:
8.36 EUR (1 327 pips)
総損失:
-3.22 EUR (553 pips)
最大連続の勝ち:
8 (6.55 EUR)
最大連続利益:
6.55 EUR (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
8 (61.54%)
短いトレード:
5 (38.46%)
プロフィットファクター:
2.60
期待されたペイオフ:
0.40 EUR
平均利益:
0.76 EUR
平均損失:
-1.61 EUR
最大連続の負け:
2 (-3.22 EUR)
最大連続損失:
-3.22 EUR (2)
月間成長:
5.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
3.22 EUR (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (3.22 EUR)
エクイティによる:
18.43% (19.38 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.61 EUR
最悪のトレード: -3 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +6.55 EUR
最大連続損失: -3.22 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 354
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
レビューなし
