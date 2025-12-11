- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
169
利益トレード:
109 (64.49%)
損失トレード:
60 (35.50%)
ベストトレード:
183.64 USD
最悪のトレード:
-58.44 USD
総利益:
2 462.03 USD (67 771 pips)
総損失:
-935.43 USD (40 777 pips)
最大連続の勝ち:
13 (264.59 USD)
最大連続利益:
313.96 USD (8)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
5.51%
最大入金額:
33.01%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
9.01
長いトレード:
83 (49.11%)
短いトレード:
86 (50.89%)
プロフィットファクター:
2.63
期待されたペイオフ:
9.03 USD
平均利益:
22.59 USD
平均損失:
-15.59 USD
最大連続の負け:
6 (-105.96 USD)
最大連続損失:
-169.35 USD (5)
月間成長:
18.11%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
169.35 USD (12.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.72% (169.35 USD)
エクイティによる:
50.87% (1 814.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +183.64 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +264.59 USD
最大連続損失: -105.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
レビューなし
