- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
390
利益トレード:
121 (31.02%)
損失トレード:
269 (68.97%)
ベストトレード:
3.26 USD
最悪のトレード:
-4.44 USD
総利益:
102.10 USD (11 793 pips)
総損失:
-214.08 USD (24 910 pips)
最大連続の勝ち:
8 (6.05 USD)
最大連続利益:
6.05 USD (8)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
34.30%
最大入金額:
91.14%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
215 (55.13%)
短いトレード:
175 (44.87%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
0.84 USD
平均損失:
-0.80 USD
最大連続の負け:
11 (-8.45 USD)
最大連続損失:
-8.96 USD (8)
月間成長:
-2.67%
年間予想:
-32.34%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
113.58 USD
最大の:
113.58 USD (59.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.45% (113.58 USD)
エクイティによる:
5.17% (4.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|EURUSD
|66
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-17
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.26 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +6.05 USD
最大連続損失: -8.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
