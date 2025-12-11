シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
390
利益トレード:
121 (31.02%)
損失トレード:
269 (68.97%)
ベストトレード:
3.26 USD
最悪のトレード:
-4.44 USD
総利益:
102.10 USD (11 793 pips)
総損失:
-214.08 USD (24 910 pips)
最大連続の勝ち:
8 (6.05 USD)
最大連続利益:
6.05 USD (8)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
34.30%
最大入金額:
91.14%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
215 (55.13%)
短いトレード:
175 (44.87%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
0.84 USD
平均損失:
-0.80 USD
最大連続の負け:
11 (-8.45 USD)
最大連続損失:
-8.96 USD (8)
月間成長:
-2.67%
年間予想:
-32.34%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
113.58 USD
最大の:
113.58 USD (59.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.45% (113.58 USD)
エクイティによる:
5.17% (4.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.26 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +6.05 USD
最大連続損失: -8.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
240 より多く...
レビューなし
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
