- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
15.12 EUR
最悪のトレード:
-8.52 EUR
総利益:
77.62 EUR (1 491 pips)
総損失:
-8.52 EUR (143 pips)
最大連続の勝ち:
10 (57.37 EUR)
最大連続利益:
57.37 EUR (10)
シャープレシオ:
1.13
取引アクティビティ:
93.97%
最大入金額:
1.74%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.11
長いトレード:
7 (53.85%)
短いトレード:
6 (46.15%)
プロフィットファクター:
9.11
期待されたペイオフ:
5.32 EUR
平均利益:
6.47 EUR
平均損失:
-8.52 EUR
最大連続の負け:
1 (-8.52 EUR)
最大連続損失:
-8.52 EUR (1)
月間成長:
3.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
8.52 EUR (0.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.41% (8.52 EUR)
エクイティによる:
2.98% (59.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|553
|AUDNZD
|583
|AUDCAD
|212
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.12 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +57.37 EUR
最大連続損失: -8.52 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
レビューなし
