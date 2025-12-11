- 成長
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
4.81 USD
最悪のトレード:
-3.60 USD
総利益:
14.86 USD (2 253 pips)
総損失:
-3.60 USD (315 pips)
最大連続の勝ち:
10 (14.86 USD)
最大連続利益:
14.86 USD (10)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
36.58%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
4.13
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-3.60 USD
最大連続の負け:
1 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-3.60 USD (1)
月間成長:
39.99%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.60 USD (8.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.37% (3.60 USD)
エクイティによる:
47.91% (19.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|5
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|0
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|-4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|62
|GBPAUD
|743
|AUDCAD
|136
|EURNZD
|242
|GBPCAD
|164
|GBPNZD
|337
|AUDNZD
|381
|EURCAD
|7
|EURAUD
|181
|AUDCHF
|-315
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.81 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.86 USD
最大連続損失: -3.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 75
|
MOTForex-Live
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 41
|
PUPrime-Live
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 38
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
Deriv-Demo
|0.00 × 43
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
FlowBank-Live
|0.00 × 12
|
EverestCM-Live
|0.00 × 8
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 10
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 151
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 8
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 74
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 8
i Use level trading to enter multiple forex pairs. And to ensure i do not miss closing the trades as per dynamic levels built a EA to monitor and close the position.
I do not use TP or SL on any trade.
Concept is to diversify positions to multiple forex pairs with small lots. To ensure drawdown dosent affect the margin.
i Am starting with just 28$ balance.
Suggest : Wait for 1 month of track record before copying. Do your study before.
# If account balance is 100$ , Use lot =0.01. expect DD up to 20-25%.
Accordingly do your math for risk and balance management.
