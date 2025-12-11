シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SPG Forex
Sheshadri Prathap G

SPG Forex

Sheshadri Prathap G
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 40%
RoboForex-Pro
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
4.81 USD
最悪のトレード:
-3.60 USD
総利益:
14.86 USD (2 253 pips)
総損失:
-3.60 USD (315 pips)
最大連続の勝ち:
10 (14.86 USD)
最大連続利益:
14.86 USD (10)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
36.58%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
4.13
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-3.60 USD
最大連続の負け:
1 (-3.60 USD)
最大連続損失:
-3.60 USD (1)
月間成長:
39.99%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.60 USD (8.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.37% (3.60 USD)
エクイティによる:
47.91% (19.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 1
GBPAUD 5
AUDCAD 1
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURCAD 0
EURAUD 1
AUDCHF -4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 62
GBPAUD 743
AUDCAD 136
EURNZD 242
GBPCAD 164
GBPNZD 337
AUDNZD 381
EURCAD 7
EURAUD 181
AUDCHF -315
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.81 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.86 USD
最大連続損失: -3.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DerivSVG-Server
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 2
TickmillAsia-Live
0.00 × 9
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
ICTrading-MT5-4
0.00 × 75
MOTForex-Live
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 41
PUPrime-Live
0.00 × 3
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 38
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
Deriv-Demo
0.00 × 43
Markets.com-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
FlowBank-Live
0.00 × 12
EverestCM-Live
0.00 × 8
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
TickmillEU-Live
0.00 × 151
PepperstoneUK-Live
0.00 × 8
StriforLLC-Live
0.00 × 74
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
163 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

i Use level trading to enter multiple forex pairs. And to ensure i do not miss closing the trades as per dynamic levels built a EA to monitor and close the position.

I do not use TP or SL on any trade. 

Concept is to diversify positions to multiple forex pairs with small lots. To ensure drawdown dosent affect the margin.

i Am starting with just 28$ balance. 

Suggest : Wait for 1 month of track record before copying. Do your study before. 

# If account balance is 100$ , Use lot =0.01.  expect DD up to 20-25%. 

Accordingly do your math for risk and balance management.

レビューなし
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 18:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録