- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
324
利益トレード:
250 (77.16%)
損失トレード:
74 (22.84%)
ベストトレード:
8.73 USD
最悪のトレード:
-8.11 USD
総利益:
306.70 USD (1 003 409 pips)
総損失:
-168.58 USD (504 512 pips)
最大連続の勝ち:
30 (22.74 USD)
最大連続利益:
48.13 USD (15)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
72.72%
最大入金額:
9.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
164 (50.62%)
短いトレード:
160 (49.38%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-2.28 USD
最大連続の負け:
13 (-56.29 USD)
最大連続損失:
-56.29 USD (13)
月間成長:
17.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.75 USD
最大の:
56.29 USD (6.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.10% (56.29 USD)
エクイティによる:
27.97% (258.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DJ30
|244
|GER40
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DJ30
|113
|GER40
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DJ30
|409K
|GER40
|92K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.73 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +22.74 USD
最大連続損失: -56.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Toftsoe Trading MT4 is using my own programmed EA.
Purchase the EA: here
It is optimized to trade Ger40 and DJ30.
Maybe at a later time I will add a new trading pair.
Important information!
Primarily based on grid trading, but with some major tweaks.
No matingale.
Drawdown: max 40%.
Estimated profit: 15-20% a month.
Preferred broker: Moneta Markets.
Leverage: 1:500.
Minimum deposit $250.
VPS: Meta trader vps.
More information on signals and how to subscribe:
https://www.mql5.com/en/articles/523.
https://www.mql5.com/en/articles/618.
Forex trading carries high risks and may lead to loss of capital. Users are fully responsible for their decisions and losses. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not liable for losses. Assess risks before trading.
