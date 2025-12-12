- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
116 (74.35%)
損失トレード:
40 (25.64%)
ベストトレード:
457.22 USD
最悪のトレード:
-51.94 USD
総利益:
1 569.32 USD (31 218 pips)
総損失:
-512.91 USD (27 275 pips)
最大連続の勝ち:
14 (49.18 USD)
最大連続利益:
457.22 USD (1)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.76
長いトレード:
72 (46.15%)
短いトレード:
84 (53.85%)
プロフィットファクター:
3.06
期待されたペイオフ:
6.77 USD
平均利益:
13.53 USD
平均損失:
-12.82 USD
最大連続の負け:
5 (-142.71 USD)
最大連続損失:
-142.71 USD (5)
月間成長:
4.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
156.31 USD (2.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.80% (156.31 USD)
エクイティによる:
25.51% (1 341.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|22
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|9
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|220
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|257
|EURGBP
|53
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|84
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|822
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-4.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +457.22 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +49.18 USD
最大連続損失: -142.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.12 × 17
