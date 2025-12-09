シグナルセクション
Ashwin Yadav

Kidsh0t 3 Stable Growth

Ashwin Yadav
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
30 (62.50%)
損失トレード:
18 (37.50%)
ベストトレード:
121.62 USD
最悪のトレード:
-61.41 USD
総利益:
889.70 USD (4 894 pips)
総損失:
-429.62 USD (2 931 pips)
最大連続の勝ち:
6 (116.91 USD)
最大連続利益:
121.62 USD (1)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
75.88%
最大入金額:
6.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
4.64
長いトレード:
25 (52.08%)
短いトレード:
23 (47.92%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
9.58 USD
平均利益:
29.66 USD
平均損失:
-23.87 USD
最大連続の負け:
3 (-87.76 USD)
最大連続損失:
-87.76 USD (3)
月間成長:
0.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.06 USD
最大の:
99.06 USD (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.81 USD)
エクイティによる:
0.44% (439.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 19
GBPUSD 18
AUDUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 185
GBPUSD 159
AUDUSD 117
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 597
GBPUSD 844
AUDUSD 522
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +121.62 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +116.91 USD
最大連続損失: -87.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1328
FXOpen-MT5
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 136
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 215
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
8 より多く...
**📌 Signal Description**

This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**

These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.

### **⚙️ Strategy Logic**

- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**

- ✔️ Martingale 1.25X

- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**

- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management

- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**

- ✔️ Fully automated with protective logic

### **📈 Performance Philosophy**

The goal of this signal is **stability over aggression**.

All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.

### **💼 Recommended Conditions**

- Minimum Deposit: **$1000+**

- Leverage: **1:20 or higher**

- Keep the platform running 24/5

- Use the same or similar broker for best mirroring

### **⚠️ Important**

This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
レビューなし
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 08:25
Share of trading days is too low
2025.12.10 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください