トレード:
48
利益トレード:
30 (62.50%)
損失トレード:
18 (37.50%)
ベストトレード:
121.62 USD
最悪のトレード:
-61.41 USD
総利益:
889.70 USD (4 894 pips)
総損失:
-429.62 USD (2 931 pips)
最大連続の勝ち:
6 (116.91 USD)
最大連続利益:
121.62 USD (1)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
75.88%
最大入金額:
6.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
4.64
長いトレード:
25 (52.08%)
短いトレード:
23 (47.92%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
9.58 USD
平均利益:
29.66 USD
平均損失:
-23.87 USD
最大連続の負け:
3 (-87.76 USD)
最大連続損失:
-87.76 USD (3)
月間成長:
0.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.06 USD
最大の:
99.06 USD (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.81 USD)
エクイティによる:
0.44% (439.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|185
|GBPUSD
|159
|AUDUSD
|117
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|597
|GBPUSD
|844
|AUDUSD
|522
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1328
|
FXOpen-MT5
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 136
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.82 × 215
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
**📌 Signal Description**
This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.
### **⚙️ Strategy Logic**
- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**
- ✔️ Martingale 1.25X
- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**
- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**
- ✔️ Fully automated with protective logic
### **📈 Performance Philosophy**
The goal of this signal is **stability over aggression**.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
### **💼 Recommended Conditions**
- Minimum Deposit: **$1000+**
- Leverage: **1:20 or higher**
- Keep the platform running 24/5
- Use the same or similar broker for best mirroring
### **⚠️ Important**
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
レビューなし
