トレード:
240
利益トレード:
180 (75.00%)
損失トレード:
60 (25.00%)
ベストトレード:
6.66 EUR
最悪のトレード:
-7.21 EUR
総利益:
182.44 EUR (29 571 pips)
総損失:
-82.06 EUR (12 423 pips)
最大連続の勝ち:
16 (11.32 EUR)
最大連続利益:
15.32 EUR (6)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
6.86
長いトレード:
111 (46.25%)
短いトレード:
129 (53.75%)
プロフィットファクター:
2.22
期待されたペイオフ:
0.42 EUR
平均利益:
1.01 EUR
平均損失:
-1.37 EUR
最大連続の負け:
4 (-12.76 EUR)
最大連続損失:
-14.63 EUR (3)
月間成長:
10.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
14.63 EUR (1.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.33% (14.63 EUR)
エクイティによる:
10.91% (65.58 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|150
|EURUSD
|90
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|66
|EURUSD
|49
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|4.6K
|
|
|
ベストトレード: +6.66 EUR
最悪のトレード: -7 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +11.32 EUR
最大連続損失: -12.76 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US03-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 3
|0.00 × 23
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
45 USD/月
11%
0
0
USD
USD
611
EUR
EUR
5
100%
240
75%
100%
2.22
0.42
EUR
EUR
11%
1:500