いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US03-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Ava-Real 3 0.00 × 23 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 36 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.21 × 14 EGlobal-Cent6 0.43 × 40 VantageFXInternational-Live 4 0.88 × 17 XMGlobal-Real 26 1.63 × 16 Axi-US03-Live 2.04 × 48