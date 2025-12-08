- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
17 (34.69%)
損失トレード:
32 (65.31%)
ベストトレード:
126.34 USD
最悪のトレード:
-21.50 USD
総利益:
414.02 USD (41 516 pips)
総損失:
-326.04 USD (31 952 pips)
最大連続の勝ち:
8 (172.60 USD)
最大連続利益:
186.88 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
41.80%
最大入金額:
2.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
34 (69.39%)
短いトレード:
15 (30.61%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
24.35 USD
平均損失:
-10.19 USD
最大連続の負け:
17 (-145.27 USD)
最大連続損失:
-145.27 USD (17)
月間成長:
5.50%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
146.22 USD
最大の:
146.22 USD (24.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.20% (146.12 USD)
エクイティによる:
3.53% (20.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.34 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +172.60 USD
最大連続損失: -145.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AUSCommercial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSCommercial-Live
|3.29 × 2054
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
