- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
55 (63.95%)
損失トレード:
31 (36.05%)
ベストトレード:
8.47 GBP
最悪のトレード:
-16.33 GBP
総利益:
136.83 GBP (9 527 pips)
総損失:
-97.42 GBP (6 279 pips)
最大連続の勝ち:
5 (21.52 GBP)
最大連続利益:
21.52 GBP (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
2.51%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
58 (67.44%)
短いトレード:
28 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.46 GBP
平均利益:
2.49 GBP
平均損失:
-3.14 GBP
最大連続の負け:
7 (-24.17 GBP)
最大連続損失:
-24.17 GBP (7)
月間成長:
7.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.34 GBP
最大の:
32.64 GBP (5.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (32.64 GBP)
エクイティによる:
2.64% (14.09 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|51
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.47 GBP
最悪のトレード: -16 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.52 GBP
最大連続損失: -24.17 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with CFD account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
- Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs
Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
539
GBP
GBP
4
100%
86
63%
3%
1.40
0.46
GBP
GBP
6%
1:500