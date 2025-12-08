シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Brick Gold
Malleswara Rao Mandadapu

Brick Gold

Malleswara Rao Mandadapu
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
ICMarketsSC-Live17
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
55 (63.95%)
損失トレード:
31 (36.05%)
ベストトレード:
8.47 GBP
最悪のトレード:
-16.33 GBP
総利益:
136.83 GBP (9 527 pips)
総損失:
-97.42 GBP (6 279 pips)
最大連続の勝ち:
5 (21.52 GBP)
最大連続利益:
21.52 GBP (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
2.51%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
58 (67.44%)
短いトレード:
28 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.46 GBP
平均利益:
2.49 GBP
平均損失:
-3.14 GBP
最大連続の負け:
7 (-24.17 GBP)
最大連続損失:
-24.17 GBP (7)
月間成長:
7.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.34 GBP
最大の:
32.64 GBP (5.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (32.64 GBP)
エクイティによる:
2.64% (14.09 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 51
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.47 GBP
最悪のトレード: -16 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.52 GBP
最大連続損失: -24.17 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


レビューなし
2025.12.09 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Brick Gold
30 USD/月
8%
0
0
USD
539
GBP
4
100%
86
63%
3%
1.40
0.46
GBP
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください