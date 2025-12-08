- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
867
利益トレード:
507 (58.47%)
損失トレード:
360 (41.52%)
ベストトレード:
3.93 USD
最悪のトレード:
-4.28 USD
総利益:
1 786.15 USD (281 601 pips)
総損失:
-1 433.78 USD (216 559 pips)
最大連続の勝ち:
220 (688.39 USD)
最大連続利益:
688.39 USD (220)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
99.83%
最大入金額:
14.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
321
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
827 (95.39%)
短いトレード:
40 (4.61%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-3.98 USD
最大連続の負け:
114 (-448.05 USD)
最大連続損失:
-448.05 USD (114)
月間成長:
12.96%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.92 USD
最大の:
519.73 USD (19.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.03% (518.59 USD)
エクイティによる:
14.07% (266.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|867
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY+
|355
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY+
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.93 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 220
最大連続の負け: 114
最大連続利益: +688.39 USD
最大連続損失: -448.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
