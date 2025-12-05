- 成長
トレード:
447
利益トレード:
310 (69.35%)
損失トレード:
137 (30.65%)
ベストトレード:
30.36 USD
最悪のトレード:
-36.63 USD
総利益:
744.27 USD (219 360 pips)
総損失:
-637.04 USD (174 163 pips)
最大連続の勝ち:
11 (46.88 USD)
最大連続利益:
46.88 USD (11)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
9.00%
最大入金額:
1.14%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
311 (69.57%)
短いトレード:
136 (30.43%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-4.65 USD
最大連続の負け:
5 (-37.23 USD)
最大連続損失:
-85.85 USD (4)
月間成長:
7.61%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.87 USD
最大の:
137.24 USD (40.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.93% (136.79 USD)
エクイティによる:
1.17% (12.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.36 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +46.88 USD
最大連続損失: -37.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Tickmill-Live
|13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
