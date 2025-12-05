- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
46 (54.11%)
損失トレード:
39 (45.88%)
ベストトレード:
5.12 USD
最悪のトレード:
-3.44 USD
総利益:
111.42 USD (5 688 pips)
総損失:
-89.14 USD (4 319 pips)
最大連続の勝ち:
6 (14.12 USD)
最大連続利益:
14.12 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
0.42%
最大入金額:
16.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
48 (56.47%)
短いトレード:
37 (43.53%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
-2.29 USD
最大連続の負け:
4 (-9.72 USD)
最大連続損失:
-9.72 USD (4)
月間成長:
22.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.74 USD
最大の:
12.10 USD (10.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.84% (12.10 USD)
エクイティによる:
1.74% (1.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.12 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +14.12 USD
最大連続損失: -9.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
4
100%
85
54%
0%
1.24
0.26
USD
USD
11%
1:500